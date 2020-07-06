KPSS 2020 ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM ) ÖSYM tarafından ortaöğretim (lise) mezunu vatandaşlara yönelik düzenlenen KPSS ortaöğretim sınavı için bekleyiş devam ederken, tarih araştırmaları da hız kazandı. Gözler şimdi sınavın başvuru tarihi ardından ise oturum düzenlenme tarihinde. Peki, KPSS 2020 ortaöğretim başvurusu ne zaman?
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Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) lise mezunlarına yönelik düzenlenen oturumunun ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Günler öncesinden 2020 KPSS ortaöğretim sınavına hazırlanan adaylar, şimdi başvuru tarihlerini kaçırmak istemiyor. İşte, KPSS 2020 ortaöğretim başvuru ve sınav takvimi...
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ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.
KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.
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LİSE KPSS NE ZAMAN?
Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.