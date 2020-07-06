KPSS 2020 ortaöğretim başvurusu ne zaman başlayacak?

ORTAÖĞRETİM KPSS BAŞVURU TAKVİMİ Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.



KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.



Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.