KPSS 2020 ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? İşte lise KPSS sınav tarihi

2020 KPSS Ortaöğretim sınavının başvurularının başlayacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur olma hayali için çaba sarf edecek vatandaşlar, ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. İşte, 2020 Lise KPSS sınav takvimi...