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Haber Giriş: 02 Ağustos 2020 - 18:37,

KPSS 2020 ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? İşte lise KPSS sınav tarihi

Lise mezunu vatandaşların memur olma hayallerini gerçekleştirmek için ilgi gösterdiği 2020 KPSS Ortaöğetim sınavının başvuruları için bekleyiş devam ediyor. Sınavdan alacakları puanlara göre devlet kurumlarının açacağı kadrolara başvuru yapacak adaylar, başvuruların ÖSYM tarafından hangi tarihte başlatılacağını öğrenmek istiyor. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?

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2020 KPSS Ortaöğretim sınavının başvurularının başlayacağı tarih, söz konusu sınava katılım sağlamayı planlayan vatandaşlar tarafından merakla sorgulanıyor. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte memur olma hayali için çaba sarf edecek vatandaşlar, ÖSYM'nin duyurularını takip ediyor. İşte, 2020 Lise KPSS sınav takvimi...

2BAŞVURU TAKVİMİ
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BAŞVURU TAKVİMİ

Ortaöğretim yani lise mezunlarına yönelik düzenlenecek olan Kamu Personeli Sınavı'nın (KPSS) başvuru ve sınav takvimi netleşti.

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KPSS Ortaöğretim başvuruları 15-30 Eylül 2020 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.

Bu sınavın geç başvuru işlemleri ise 08.10.2020 - 09.10.2020 tarihinde tamamlanacak.

4SINAV NE ZAMAN
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SINAV NE ZAMAN?

Kamu Personel Seçme Sınavı'nın lise mezunları için uygulanan oturumu 2020-KPSS Ortaöğretim 22 Kasım 2020'de düzenlenecek.

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