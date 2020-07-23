KPSS 2020 ön lisans başvurusu ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru tarihi

KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için farklı tarihlerde başvurular alınıyor. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos’ta başlayacak. Adayların belirtilen tarihler aralığında başvurularını yapmaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitecek, ön lisans oturumu ne zaman yapılacak?



KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU

Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.