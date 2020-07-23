KPSS 2020 ön lisans başvurusu ne zaman yapılacak? İşte KPSS başvuru tarihi
KPSS ön lisans başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Memur olmak isteyen adaylar ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde sınav başvurularını yapıyorlar. Lisans başvurularının ardından gözler ön lisans tarihlerine çevrildi. ÖSYM sınav takvimi içerisinde ön lisans KPSS başvurularının ağustos ayında alınmaya başlanacağı duyuruldu. İşte KPSS sınav ve başvuru tarihleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS başvuru tarihleri ÖSYM tarafından yayımlandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları için farklı tarihlerde başvurular alınıyor. KPSS ön lisans başvuruları 21 Ağustos’ta başlayacak. Adayların belirtilen tarihler aralığında başvurularını yapmaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. Peki KPSS başvuruları ne zaman bitecek, ön lisans oturumu ne zaman yapılacak?
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ BELLİ OLDU Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvuru ise 10 Eylül’de alınacak.
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.