KPSS 2020 ön lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları için geri sayım

KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN? Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak.

Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.