KPSS 2020 ön lisans başvuru tarihi ne zaman? KPSS başvuruları için geri sayım
KPSS başvuruları, memur olmak isteyen adaylar tarafından heyecanla bekleniliyor. KPSS ön lisans başvuru tarihleri, ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde duyuruldu. Adayların ekim ayında düzenlenecek olan sınava girebilmeleri için belirtilen tarihlerde başvurularını yapmaları ve sınav ücretini yatırmaları gerekiyor. İşte KPSS 2020 ön lisans başvuru ve sınav tarihleri ile ilgili bilgiler…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS başvuru ve sınav tarihi, merak edilen konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde Kamu Personeli Seçme Sınavı oturumları düzenleniyor. Lisans başvurularının tamamlanmasının ardından gözler ön lisans başvurularına çevrildi. İki yılda bir düzenlenen sınavın başvuruları 21 Ağustos tarihinde başlayacak.
2
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
3
Abone Ol
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.