KPSS 2020 ön lisans başvuru tarihi ne zaman? İşte KPSS başvuru ve sınav tarihi
KPSS başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hızlandı. KPSS ön lisans başvuruları bu yıl da heyecanla bekleniliyor. Sınav en son 2018 yılında düzenlenmişti. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebilecekler. KPSS ön lisans ekim ayında yapılacak. İşte KPSS ön lisans başvuru tarihleri ve detaylar…
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1
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KPSS ön lisans başvuru tarihleri için geri sayım başladı. Ön lisans oturumuna girmek isteyen adaylar heyecanla başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yayımlanan takvim içerisinde işlemlerin bu ay içerisinde yapılmaya başlanacağı duyuruldu ve tarih belirlendi. Sınav ücreti de başvuru tarihinde yayımlanacak olan kılavuz içerisinde duyurulacak. KPSS ön lisans bu yıl 25 Ekim'de gerçekleştirilecek.
KPSS ÖN LİSANS NE ZAMAN YAPILACAK? Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı ise 22 Kasım’da gerçekleştirilecek.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU TARİHİ İÇİN GERİ SAYIM
Başvurular 21 Ağustos tarihinde başlayacak ve 2 Eylül saat 23:59’da sona erecek. Geç başvurular ise 10 Eylül’de alınacak. Sınava, ön lisans programlarından mezun olanlar ile sınava başvuru sırasında mezun durumda olmayan ancak, sınavın geçerlik süresi (iki yıl) içinde ön lisans düzeyinde mezun olabilecek durumda olan adaylar başvurabilecektir.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
Ön lisans başvuru ücreti 2018 yılında 60,00 TL olarak belirlenmişti. Henüz KPSS ön lisans başvuru kılavuzu yayımlanır yayımlanmaz bu yılki ücrette belli olacak. Sınava girmek isteyen adaylar, Kılavuz ile Aday Başvuru Formuna, başvuru süresi içinde ÖSYM'nin http://www.osym.gov.tr internet adresinden erişebileceklerdir. Kılavuz dağıtımı ve satışı yapılmayacaktır. Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli fotoğrafı (*) ve eğitim bilgisi bulunan (**) adaylar, başvurularını bireysel olarak internet aracılığıyla (https://ais.osym.gov.tr) yapabileceklerdir. ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır. Adaylar, başvuru merkezinden yapacakları başvuruda başvuru hizmeti ücreti ödeyeceklerdir.