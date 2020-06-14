KPSS 2020 ne zaman yapılacak? İşte KPSS ön lisans, lisans başvuru tarihleri
KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takvimi içerisinde yayımlandı. Memur olmak isteyen adaylar heyecanla sınav tarihlerini beklemeye başladılar. KPSS ne zaman yapılacak sorusu ile ilgili yapılan açıklamada lisans, ön lisans ve ortaöğretim tarihleri belli oldu. Buna göre genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. İşte tüm oturumların başvuru tarihleri ve detaylar…
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KPSS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. İşte ÖSYM sınav takvimi...
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.