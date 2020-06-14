KPSS 2020 ne zaman yapılacak? İşte KPSS ön lisans, lisans başvuru tarihleri

KPSS 2020 yılında da heyecanla bekleniliyor. KPSS ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı her yıl lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için yapılıyor. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. Ön lisans başvuruları ise 21 Ağustos ve 2 Eylül tarihleri aralığında yapılacak. İşte ÖSYM sınav takvimi...