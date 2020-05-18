KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri

KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava memur olmak isteyen adaylar giriyorlar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları arasından adaylar mezuniyetlerine uygun olanlara giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında KPSS’nin ertelenmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrilmişti. İşte yayınlanan yeni ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru tarihleri..