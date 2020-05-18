MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri
GeriGündem KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 15:03,

KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans, ön lisans başvuru tarihleri

KPSS başvuru tarihleri, ÖSYM sınav takvimi ile yayınlandı. Memur olmak isteyen adaylar KPSS ne zaman yapılacak sorusu ve başvuruların ne zaman yapılacağını araştırıyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavların ardından yeni başvuru ve sınav takvimi yayınlandı. İşte KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihleri…

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Merkezi olarak düzenlenen sınava memur olmak isteyen adaylar giriyorlar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumları arasından adaylar mezuniyetlerine uygun olanlara giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında KPSS’nin ertelenmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrilmişti. İşte yayınlanan yeni ÖSYM takvimine göre KPSS başvuru tarihleri..

2KPSS NE ZAMAN YAPILACAK
Abone Olgoogle-news

KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

3İŞTE KPSS BAŞVURU TARİHLERİ
Abone Olgoogle-news

İŞTE KPSS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi