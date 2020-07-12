KPSS 2020 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı KPSS lisans tarihi

Devlete bağlı kurumlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 KPSS'nin başvuruları ise devam ediyor. İşte, 2020 KPSS takvimi...