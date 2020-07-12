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Haber Giriş: 12 Temmuz 2020 - 21:40,

KPSS 2020 ne zaman? İşte ÖSYM'nin açıkladığı KPSS lisans tarihi

Ağustos ayına kısa bir süre kalmasıyla birlikte memur olma hayali kuran yüz binlerce kişi, 2020 yılında yapılacak olan KPSS hakkında bilgi sahibi olmak için internette araştırma yapıyor. KPSS 2020'nin ne zaman yapılacağı ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimiyle beraber netlik kazanmış oldu. Peki, lisans KPSS ne zaman yapılacak? KPSS 2020 ne zaman?

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Devlete bağlı kurumlarda memur olarak çalışmak isteyen yüz binlerce kişi KPSS'ye gireceği günü heyecanla bekliyor. ÖSYM tarafından yapılacak olan 2020 KPSS'nin başvuruları ise devam ediyor. İşte, 2020 KPSS takvimi...

2KPSS SINAV TARİHLERİ
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KPSS SINAV TARİHLERİ

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.
Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.
2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.
KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.

3KPSS BAŞVURU TAKVİMİ
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KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak.
KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek.
ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ 

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