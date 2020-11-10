KPSS 2020 Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor!

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması ile birlikte, bu kez de tercih süreci gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...