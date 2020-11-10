KPSS 2020 Lisans tercihleri ne zaman? ÖSYM'den gelecek açıklama bekleniyor!
KPSS Lisans tercihleri, 2020 KPSS puanlar kapsamında devlete atanmak isteyen binlerce adayın gündeminde yer almaya devam ediyor. Yapacakları tercihlerle kariyerlerine yön vermek isteyen adaylar, ÖSYM'nin kılavuzu yayımlanmasına odaklandı. Peki, KPSS 2020 Lisans tercihleri ne zaman başlayacak?
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1
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) 6 Eylül'de uygulanan 2020-KPSS Lisans (Genel Yetenek-Genel Kültür/Eğitim Bilimleri), 12-13 Eylül'deki 2020-KPSS Lisans (Alan Bilgisi) ve 20 Eylül'de yapılan 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavlarına ait değerlendirme işlemlerinin tamamlanması ve sonuçların açıklanması ile birlikte, bu kez de tercih süreci gündeme geldi. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.
3
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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.
4
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Konuya dair ayrıntılar belli oldukça haberimizde yer vereceğiz.