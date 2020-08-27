KPSS 2020 lisans ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans tarihi
KPSS lisans tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Adaylar heyecanla sınav tarihini beklemeye başladılar. KPSS oturumları Genel Yetenek Genel Kültür testi ise 6 Eylül’de başlayacak. İşte 2020 KPSS lisans oturumlarının tarihleri…
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Lisans oturumlarından ilk olarak Genel Yetenek Genel Kültür testi yapılacak. En son oturum ise ÖABT olacak.
2
Abone Ol
KPSS LİSANS TARİHİ NE ZAMAN?
KPSS oturumları Genel Yetenek Genel Kültür testi ise 6 Eylül’de saat 10:15’te başlayacak. Eğitim Bilimleri ise 6 Eylül 2020’de saat: 14.45’te başlayacak.KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri) 12 Eylül 2020’de saat: 10.15’ter başlayacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye) 12 Eylül 2020’de saat: 14.45’te başlayacak. KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik) 13 Eylül 2020’de saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT ise 20 Eylül 2020’de Saat: 10.15’te başlayacak. ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Öğretmenliği Alanı Sınav Saati ise 14.45 olacak.