KPSS 2020 lisans ne zaman yapılacak? İşte KPSS lisans tarihi

KPSS’nin ne zaman yapılacağı araştırılıyor. Memur olmak isteyen adaylar her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde başvurularını yapıyorlar. Lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alındı. Lisans oturumlarından ilk olarak Genel Yetenek Genel Kültür testi yapılacak. En son oturum ise ÖABT olacak.