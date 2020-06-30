MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS 2020 lisans başvuru ekranı - ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?
GeriGündem KPSS 2020 lisans başvuru ekranı - ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 30 Haziran 2020 - 01:59,

KPSS 2020 lisans başvuru ekranı - ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

KPSS 2020 başvuru ekranı, kamuda memur olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM başvuru takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT oturumları için sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvurular başlayacak. Peki, ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, 2020 KPSS başvuru işlemleri başlayacak. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan lisans başvurularına saatler kala başvuru işlemlerine gözler çevrildi. ÖSYM'nin 30 Haziran'da yapacağı duyuru sonrası başvuru işlemleri alınacak. İşte, 2020 KPSS başvurularıyla ilgili ayrıntılar.

2KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR
Abone Olgoogle-news

KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

2020 KPSS lisan başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi le gerçekleşecek.

Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.

ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.

3KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI
Abone Olgoogle-news

KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

KPSS 2020 lisans başvuruları henüz başlamadı. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten başvuru işlemleri gerçekleşecek.

KPSS BAŞVURULARI İÇİN TIKLAYIN

4KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR
Abone Olgoogle-news

KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR?

KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı:Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.

* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.

5
Abone Olgoogle-news

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi