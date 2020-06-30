KPSS 2020 lisans başvuru ekranı - ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?
KPSS 2020 başvuru ekranı, kamuda memur olmak isteyen adayların gündeminde yer alıyor. ÖSYM başvuru takviminde yer alan bilgilere göre, 2020 KPSS lisans başvuruları 30 Haziran 13 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu, Alan Bilgisi Sınavları ve ÖABT oturumları için sınav ücreti yatırıldıktan sonra başvurular başlayacak. Peki, ÖSYM AİS ekranı üzerinden KPSS başvurusu nasıl yapılır?
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KPSS başvuru kılavuzunun yayınlanmasının ardından, 2020 KPSS başvuru işlemleri başlayacak. ÖSYM AİS ekranı üzerinden yapılacak olan lisans başvurularına saatler kala başvuru işlemlerine gözler çevrildi. ÖSYM'nin 30 Haziran'da yapacağı duyuru sonrası başvuru işlemleri alınacak. İşte, 2020 KPSS başvurularıyla ilgili ayrıntılar.
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KPSS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?
2020 KPSS lisan başvuruları ÖSYM'nin AİS ekranı https://ais.osym.gov.tr/ internet sitesi üzerinden yapılacak. Başvurular adayın TC kimlik numarası ve şifresi le gerçekleşecek.
Başvuru bilgilerinizin ÖSYM Aday İşlemleri Sistemine girilmiş olması başvuru için yeterli değildir. Sınav ücretini başvuru süresi içinde yatırmadığınız takdirde başvurunuz tamamlanmamış olacağından sisteme girilmiş olan başvuru bilgileriniz geçersiz sayılacak, işleme alınmayacaktır.
ÖSYM Aday İşlemleri Sisteminde geçerli bir fotoğrafı ve/veya eğitim bilgisi bulunmayan adaylar, başvurularını bir başvuru merkezinden yapacaklardır.
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KPSS BAŞVURULARI BAŞLADI MI?
KPSS 2020 lisans başvuruları henüz başlamadı. Başvurular başladığı zaman aşağıdaki linkten başvuru işlemleri gerçekleşecek.
KPSS başvuru kılavuzu içerisinde ücretlerin hangi bankalara yatırılacağı da açıklanacak. Geçtiğimiz yıl yayımlanan kılavuzda şu bilgiler yer almıştı:Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır.
* Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir.
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Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığıHalkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)