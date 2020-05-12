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Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 09:58,

KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler KPSS başvuru tarihlerinde

KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapılıyor. Memur olmak isteyen adaylar sınava yoğun ilgi gösteriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihinin değişmesinin ardından gözler başvuru tarihlerine çevrildi. KPSS lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimi…

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KPSS başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde merkezi sınavların başvuruları alınıyor ve yine belirlenen tarihlerde sınavlar yapılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında tarihlerde değişiklik yapıldı ve güncel ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS tarihinin de değişmesinin ardından gözler başvurulara çevrildi.

2KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI
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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde bu tarihlerde duyurulacak.

ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ

3KPSS NE ZAMAN YAPILACAK
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?

KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek.

Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak.

2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek.

KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.

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