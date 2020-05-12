KPSS 2020 başvuruları ne zaman yapılacak? Gözler KPSS başvuru tarihlerinde

KPSS başvuru tarihi araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS 2020 lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak? ÖSYM tarafından belirlenen tarihlerde merkezi sınavların başvuruları alınıyor ve yine belirlenen tarihlerde sınavlar yapılıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında tarihlerde değişiklik yapıldı ve güncel ÖSYM sınav takvimi yayınlandı. KPSS tarihinin de değişmesinin ardından gözler başvurulara çevrildi.