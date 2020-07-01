KPSS 2020 başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır? İşte KPSS lisans başvuru ücreti ödeme bilgileri...
KPSS başvuru ücreti araştırılan konular arasında yerini aldı. KPSS lisans başvuru kılavuzunun yayımlanmasının ardından işlemler başladı. Adaylar, başvuru bilgileri sisteme kaydedildikten sonra seçmiş oldukları oturumlara bağlı olarak süresi içinde sınav ücretini yatırarak başvurularını gerçekleştiriyorlar. İşlemler 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Peki KPSS başvuru ücreti hangi bankaya yatırılır?
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KPSS başvuruları 30 Haziran’da başladı. Adaylar işlemlerini 13 Temmuz tarihine kadar yapabilecekler. KPSS başvuru ücretinin hangi bankaya yatırılacağı yayımlanan kılavuz içerisinde açıklandı. KPSS başvuru kılavuzunda yer alan bankalara veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile ödeme işlemi yapılabilecek.
KPSS BAŞVURU ÜCRETİ HANGİ BANKAYA YATIRILIR? Sınav ücreti, kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.
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Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç) Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.) Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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SINAV ÜCRETLERİ
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL