KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak?
KPSS için heyecan giderek artıyor. KPSS başvuru ve sınav tarihleri ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile yanıt buldu. Sınav lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları için farklı tarihlerde düzenlenecek. İlk olarak lisans oturumu yapılacak. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran’da alınmaya başlanacak. İşte KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim ile ilgili detaylar…
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KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. KPSS lisans, ön lisan ve ortaöğretim ne zaman yapılacak? Kamu Personeli Seçme Sınavı bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında ileri bir tarihe alındı. KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.