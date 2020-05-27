KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelenmesinin ardından gözler başvurulara çevrilmişti. ÖSYM tarafından yayınlanan yeni takvim ile beraber başvuruların ne zaman alınacağı belli oldu. Peki KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuruları ne zaman yapılacak?
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KPSS başvuru tarihi araştırılan konular arasında yerini aldı. Memur olmak isteyen adaylar lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarından, mezuniyet durumlarına uygun olana başvuru yapıyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihleri duyuruluyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihleri ertelendi. İşte 2020 KPSS sınav ve başvuru tarihleri…
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.