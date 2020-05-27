KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans, ortaöğretim ne zaman yapılacak?

KPSS başvuru tarihi araştırılan konular arasında yerini aldı. Memur olmak isteyen adaylar lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarından, mezuniyet durumlarına uygun olana başvuru yapıyorlar. ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimi ile başvuru ve sınav tarihleri duyuruluyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihleri ertelendi. İşte 2020 KPSS sınav ve başvuru tarihleri…