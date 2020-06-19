KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Memur olmak isteyen adaylar belirtilen başvuru tarihlerinde işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında ertelenen sınavın yeni başvuru tarihi ÖSYM sınav takvimi ile belli oldu. Buna göre genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. İşte tüm oturumların başvuru tarihleri ve detaylar…
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1
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KPSS ne zaman sorusu merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavında bu yıl ilk olarak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları yapılacak. Sınav 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. İşte tüm oturumların başvuru ve sınav tarihleri…
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.