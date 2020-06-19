KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS ne zaman sorusu merak ediliyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları her yıl ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde gerçekleştiriliyor. Kamu Personeli Seçme Sınavında bu yıl ilk olarak genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları yapılacak. Sınav 6 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS lisans başvuruları 30 Haziran ve 13 Temmuz tarihleri aralığında alınacak. İşte tüm oturumların başvuru ve sınav tarihleri…