KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?

KPSS ne zaman yapılacak sorusu ve başvuru tarihleri, her yıl yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına girecek olan vatandaşlar heyecanla başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. İşte KPSS başvuru tarihleri…