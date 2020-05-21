KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM tarafından alınıyor. Memur olmak isteyen adaylar lisans, ön lisans ve ortaöğretim sınavlarından, mezuniyet durumlarına uygun olana giriyorlar. Koronavirüs önlemleri kapsamında bu yıl sınav tarihlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Peki KPSS başvuruları ne zaman yapılacak? İşte 2020 ÖSYM sınav takvimine göre KPSS başvuru ve sınav tarihi…
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KPSS ne zaman yapılacak sorusu ve başvuru tarihleri, her yıl yayınlanan ÖSYM sınav takvimi ile belli oluyor. KPSS 2020 başvuru tarihi ne zaman? Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihlerinin ertelendiği duyurulmuştu. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim KPSS oturumlarına girecek olan vatandaşlar heyecanla başvuru tarihlerini beklemeye başladılar. İşte KPSS başvuru tarihleri…
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KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.