KPSS 2020 başvuru tarihi için geri sayım! KPSS lisans, ön lisans ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. Memur olmak isteyen adaylar Kamu Personeli Seçme Sınavı başvurularını mezun oldukları bölüme göre yapacaklar. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim başvuruları farklı tarihlerde alınacak. ÖSYM tarafından yayınlanan takvime göre ilk başvurular lisans için alınacak ve 30 Haziran’da başlayacak. İşte KPSS başvuru ve sınav tarihleri…
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KPSS ne zaman yapılacak sorusu sınava girmek isteyen adaylar tarafından araştırılıyor. KPSS lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına girmek isteyen adayların öncelikle başvurularını yapmaları gerekiyor. Lisans başvuruları bu yıl 30 Haziran’da başlayacak ve 13 Temmuz’a kadar devam edecek. Ön lisans başvuruları ise ağustos ayında başlayacak. İşte KPSS başvuruları ve sınav tarihleri ile ilgili detaylar…
KPSS BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans başvuruları 30.06.2020 ve 13.07.2020 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ön lisans başvuruları 21.08.2020 ve 02.09.2020 23:59 tarihleri aralığında yapılacak. KPSS ortaöğretim başvuruları 15.09.2020 ve 30.09.2020 23:59 tarihleri aralığında gerçekleştirilecek. ÖSYM SINAV TAKVİMİ İÇİN TIKLAYINIZ
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak. KPSS ortaöğretim oturumu 22 Kasım'da yapılacak.