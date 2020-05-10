KPSS 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?

KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? Her yıl merkezi olarak düzenlenen sınava memur olmak isteyen binlerce aday başvuruyor. Bu başvuruların ardından belirtilen tarihlerde sınav gerçekleştiriliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihleri değişti. Peki başvurular ne zaman yapılacak?