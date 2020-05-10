KPSS 2020 başvuru tarihi belli oldu mu? KPSS lisans, ön lisans başvuruları ne zaman yapılacak?
KPSS başvuruları her yıl ÖSYM sınav takvimi içerisinde belirtilen tarihler aralığında yapılıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında 2020 yılında yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı tarihleri değişti. Bu değişiklikle beraber lisans, ön lisans ve ortaöğretim oturumlarına girmek isteyen vatandaşlar, “KPSS başvuruları ne zaman yapılacak?” sorusuna yanıt arıyorlar. İşte konu ile ilgili detaylar ve sınav tarihleri…
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1
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KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı merak ediliyor. KPSS başvuru tarihleri açıklandı mı? Her yıl merkezi olarak düzenlenen sınava memur olmak isteyen binlerce aday başvuruyor. Bu başvuruların ardından belirtilen tarihlerde sınav gerçekleştiriliyor. Bu yıl koronavirüs önlemleri kapsamında sınav tarihleri değişti. Peki başvurular ne zaman yapılacak?
2
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KPSS NE ZAMAN YAPILACAK?
KPSS lisans genel yetenek-genel kültür ve eğitim bilimleri oturumları 6 Eylül tarihinde gerçekleştirilecek. Kamu Personel Seçme Sınavı lisans alan bilgisi oturumları 12 Eylül ve 13 Eylül tarihlerinde yapılacak. 2020-KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) 20 Eylül’de gerçekleştirilecek. KPSS ön lisans oturumu 25 Ekim’de yapılacak.
3
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KPSS BAŞVURU TARİHLERİ AÇIKLANDI MI?
KPSS başvurularının ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM sınav takvimi içerisinde bu tarihlerde duyurulacak.