KPSS 2020 başvuru ekranı! Lisans ve Ön Lisans KPSS başvuru ücreti ve sınav tarihi

KPSS başvuru işlemi için Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden müracaatları alacak olan ÖSYM, başvuruları kabul ettikten sonra adayların her bir oturum için ayrı olmak şartıyla KPSS sınav ücretini yatırmasını talep edecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından adayın KPSS başvuru işlemi tamamlanmış olacak. Peki, lisans ve ön lisans KPSS başvuru tarihi ne zaman kadar açık olacak? İşte, KPSS başvuru işlemleri ile birlikte Lisans ve Ön Lisans sınav tarihi bilgileri



KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



KPSS başvurusu ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. yaparken geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, bu başvuruyu sınav merkezleri üzerinden yapacak. KPSS Lisans alanında gerçekleştirilecek olan sınav, 6 Eylül tarihinde Genel Yetenek Genel Kültür, 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, 20 Eylül tarihinde ise ÖABT alanında yapılacak.



2020 KPSS lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücretleri şu şekilde olacak;



KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL



KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL



ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL



KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavın başvuruları 21 Ağustos'ta alınacak.