KPSS 2020 başvuru ekranı! Lisans ve Ön Lisans KPSS başvuru ücreti ve sınav tarihi
KPSS başvuru işlemleri ÖSYM tarafından sürdürülüyor. Devlet memuru olabilmek için önemli bir şart olan KPSS başvurusu, gerekli koşulları sağlayan vatandaşlar için internet üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Lisans aşaması için gerçekleştirilecek olan başvuru işlemleri, 13 Temmuz tarihine kadar devam edecek. Peki, KPSS 2020 başvuru ücreti ne kadar olacak ve KPSS Lisans ve Ön Lisans sınav tarihi ne zaman olacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler
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KPSS başvuru işlemi için Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden müracaatları alacak olan ÖSYM, başvuruları kabul ettikten sonra adayların her bir oturum için ayrı olmak şartıyla KPSS sınav ücretini yatırmasını talep edecek. Bu işlemlerin tamamlanmasının ardından adayın KPSS başvuru işlemi tamamlanmış olacak. Peki, lisans ve ön lisans KPSS başvuru tarihi ne zaman kadar açık olacak? İşte, KPSS başvuru işlemleri ile birlikte Lisans ve Ön Lisans sınav tarihi bilgileri
KPSS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KPSS başvurusu ÖSYM AİS üzerinden yapılabilecek. yaparken geçerli bir fotoğrafı bulunmayan adaylar, bu başvuruyu sınav merkezleri üzerinden yapacak. KPSS Lisans alanında gerçekleştirilecek olan sınav, 6 Eylül tarihinde Genel Yetenek Genel Kültür, 12-13 Eylül tarihlerinde Alan Bilgisi, 20 Eylül tarihinde ise ÖABT alanında yapılacak.
2020 KPSS lisans başvuru kılavuzunda yer alan bilgilere göre sınav ücretleri şu şekilde olacak;
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin) : 80,00 TL
KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin) : 55,00 TL
ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin) : 80,00 TL
KPSS Ön Lisans sınavı 25 Ekim 2020 tarihinde gerçekleşecek. Bu sınavın başvuruları 21 Ağustos'ta alınacak.
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KPSS 2020 lisans başvuruları ÖSYM tarafından başladı. 2020 KPSS lisans başvuru işlemleri aşağıdaki linkten gerçekleşecek.
Bankalar, hizmet binasında veya azami 50 metre uzağında para yatırmalı ATM cihazı bulunan şubelerde gişe tahsilatı yapmayıp bu şubeye gelen adayı para yatırmalı ATM’lere yönlendirebileceklerdir. Şubelerden sınav ücreti yatırmak isteyen adaylar, Covid-19 pandemisi nedeniyle şubelerin açık olma durumlarını göz önünde bulundurmalıdır.Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler
ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)
Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)
Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile de yatırılabilecektir.
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a) A Grubu Kadrolar; Başbakanlık, Bakanlıklar, bunların müsteşarlık, başkanlık ve bağımsız genel müdürlük düzeyindeki bağlı ve ilgili kuruluşları ile bağlı ortaklıklarındaki, özel yarışma sınavına tabi tutulmak suretiyle girilen ve belirli bir yetişme programı sonrası yeterlik sınavına tabi tutulan mesleklere ilişkin kadro ve görevler ile il özel idareleri ve belediyelerin teftiş kurullarına,
b) B Grubu Kadrolar; kadroları 190 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin eki listelerde yer alan, genel ve özel bütçeli kurumlarla bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar, kanunlar ile kurulan fonlar ve kefalet sandıkları, il özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarında yukarıda (a) bendinde belirtilmiş olan meslekler dışında, ilk defa kamu hizmeti ve görevlerine atama yapılacak kadro ve görevlere atanacaklar içindir.