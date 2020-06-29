KPSS 2020/8 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 3 bin sağlıkçı alımı sonuçları!

Sağlık Bakanlığı personel alımı ile 3 bin sağlık personelini kadrosunda istihdam edecek olan bakanlık, KPSS 2020/8 tercih kılavuzu ile tercih işlemlerini tamamlayan adayların sonuçlarını ÖSYM aracılığıyla erişime açacak. KPSS puanının ön plana çıktığı Sağlık Bakanlığı 2020/8 tercih sonuçları akabinde 3 bin sağlık personelinin ihtiyaç bulunan yerlere atamaları tamamlanacak. Peki, Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2020/8 tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler



SAĞLIK BAKANLIĞI 2020/8 TERCİH SONUÇLARI



Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.



Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.