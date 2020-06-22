KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? KPSS Sağlık Bakanlığı tercih işlemleri 16 Haziran ve 22 Haziran tarihleri aralığında gerçekleşti. ÖSYM tarafından yayınlanan KPSS 2020/8 tercih kılavuzunda göre, başvuru şartlarını karşılayarak tercihlerini tamamlayanlar şimdi tercih sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı tercih sonuçları ÖSYM'nin yaptığı son dakika duyuru ile erişime açılacak. İşte, Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarıyla ilgili ayrıntılar.
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını açıklamıştı. Bakan Koca'nın açıklamasının ardından ÖSYM KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih kılavuzunu yayınlandı. Son başvuru tarihi 22 Haziran olan tercihler KPSS 2020/8 yerleştirme bilgileri hususunda gerçekleşti. Tercih sonuçlarının ise ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
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KPSS 2020/8 SAĞLIK BAKANLIĞI TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Sağlık Bakanlığı personel alımı tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Ancak bir önceki Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 5 gün içerisinde açıklanmıştı. Bu bilgiler doğrultusunda KPSS 2020/8 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçlarının 27 Haziran'da açıklanması bekleniyor.
Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
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BAKAN KOCA'DAN AÇIKLAMA
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'daki sağlık tesislerinde istihdam edilmek üzere 3 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 250 sürekli işçi alımı yapılacağını bildirdi.
Bakan Koca, yaptığı yazılı açıklamada, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) puanına göre Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılacak merkezi yerleştirme ile 3 bin sözleşmesi sağlık personeli alımı yapılacağını belirtti.
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Alımların 2 bin 302'sinin hemşire ve 606'sının sağlık teknikeri, kalanının ise ebe, psikolog, diyetisyen, fizyoterapist ve sosyal çalışmacı unvanlarında olacağını aktaran Koca, tercih kılavuzu, ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yayımlandıktan sonra adayların tercihlerini 16-22 Haziran 2020 tarihlerinde yapabileceğini kaydetti.
Koca, sözleşmeli sağlık personeli alımı için Bakanlığın, ÖSYM'nin ve İŞKUR'un internet sitelerinin takip edilmesini istedi.
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Ayrıca 108'i temizlik hizmetleri, 113'ü bakım ve onarım hizmetleri ve 29'u koruma ve güvenlik hizmetlerinde görev yapmak üzere 250 sürekli işçi alımı yapılacağını duyuran Koca, şunları kaydetti:
"İşçi alım duyurusu için Bakanlığımızın Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve İŞKUR internet sitelerini takip ediniz. Yeni atamaların, salgınla daha etkili mücadele etmemize ve vatandaşlarımıza daha nitelikli sağlık hizmeti sunulmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum. Hayırlı olsun."