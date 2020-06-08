KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçlarında

KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR? Adaylar tercihlerini 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı.

Adaylar yerleştirme sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.