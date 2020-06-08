KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler Tarım ve Orman Bakanlığı atama sonuçlarında
KPSS tercih sonuçları araştırılıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları arasında sözleşmeli personel alımı yapacak. Adaylar tercihlerini, 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında yaptılar. Tercih işlemleri, 28 Mayıs 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erdi. Sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacak.
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KPSS tercih sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 15 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Yapılan değerlendirmelerin ardından kazanan adaylar ÖSYM tarafından açıklanacak. Henüz sonuçların açıklanma tarihi belli olmadı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, ÖSYM’nin internet sayfasından sorgulama yapabilecek.
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adaylar tercihlerini 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.