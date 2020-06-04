KPSS 2020/7 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS 2020/7 tercihleri 15 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri aralığında yapıldı. Adaylar işlemlerini tamamladıktan sonra heyecanla sonuç açıklamasını beklemeye başladılar. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilecek sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme yapılacak. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanır?
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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercihleri 15 Mayıs ve 28 Mayıs tarihleri aralığında gerçekleştirildi. KPSS 2020/7 tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuçları beklemeye başladılar. Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir.
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
Adaylar tercihlerini 15-28 Mayıs 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. Kurum tarafından sonuçların açıklanacağı tarih açıklanmadı. Adaylar yerleştirme sonuçlarını açıklanır açıklanmaz, ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM’ce Bakanlığa elektronik ortamda gönderilecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.