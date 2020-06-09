KPSS 2020/7 tercih sonuçları açıklandı! İşte KPSS yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı

KPSS tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından açıklama yapıldı. 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı ve sonuçlar erişime açıldı. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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KPSS tercih sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı için tercihlerini yapan adaylar heyecanla sonuç açıklamasını bekliyorlardı. Konu ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı ve KPSS 2020/7 tercih sonuçları erişime açıldı.
KPSS TERCİH SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR? KPSS-2020/7: Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı 15 - 28 Mayıs 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/7 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 09 Haziran 2020 tarihinde 09.40’tan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.