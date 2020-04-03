KPSS 2020/5 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?

KPSS-2020/5 kapsamında Sağlık Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yapılacak yerleştirmeler için heyecanlı bekleyiş başladı. T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak 1 Nisan'a kadar gerçekleştirilen başvuruların ardından bu kez de sonuçlar merak konusu oldu. Atama yapılacak 18 bin kadrodan 11 bini hemşire, 1600'ü ebe ve 4 bin 687'si sağlık teknisyeni/sağlık teknikerinden oluşacak. İşte, KPSS 2020/5 tercih sonuçları hakkında tüm ayrıntılar...