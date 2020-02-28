KPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 tercih atama sonuçları

KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı'na yapılması planlanan atama için önem arz ediyor. 14 Şubat ile 20 Şubat tarih aralığında alınan KPSS 2020/4 tercih başvurusu için gözler sonuç açıklamalarına çevrildi. Yüzlerce kişinin kadroya alınacağı KPSS 2020/4 tercih sonuçları sonrasında süreç, yerleştirme işlem ile devam edecek. Peki KPSS 2020/4 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar



KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?



KPSS 2020/4 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı.



Bu bağlamda KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklamasının 28 Şubat öğle saatlerinde erişime açılması öngörülüyor.



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