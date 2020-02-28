KPSS tercih sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sağlık Bakanlığı KPSS 2020/4 tercih atama sonuçları
Sağlık Bakanlığı atama sonuçları, KPSS 2020/4 tercih sonuçları açıklaması ile netlik kazanacak. ÖSYM'nin yapacağı değerlendirmenin tamamlanmasının ardından KPSS tercih sonuçları kurumun resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebilecek. Peki, KPSS tercih sonuçları ne zaman ve saat kaçta öğrenilebilecek? İşte, KPSS 2020/4 tercih sonuçları hakkında yerleştirme süreci ve atama detayları hakkında bazı bilgiler
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KPSS 2020/4 tercih sonuçları ile Sağlık Bakanlığı'na yapılması planlanan atama için önem arz ediyor. 14 Şubat ile 20 Şubat tarih aralığında alınan KPSS 2020/4 tercih başvurusu için gözler sonuç açıklamalarına çevrildi. Yüzlerce kişinin kadroya alınacağı KPSS 2020/4 tercih sonuçları sonrasında süreç, yerleştirme işlem ile devam edecek. Peki KPSS 2020/4 tercih ve yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı atama sonuçları hakkında merak edilen bazı detaylar
KPSS 2020/4 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS 2020/4 tercih sonuçları için ÖSYM'den henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları 13-19 Aralık tarihinde alınmış ve başvuruların sonuçları 27 Aralık'ta açıklanmıştı.
Bu bağlamda KPSS 2020/4 Sağlık Bakanlığı tercih sonuçları açıklamasının 28 Şubat öğle saatlerinde erişime açılması öngörülüyor.
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Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasındanöğrenebileceklerdir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belgegönderilmeyecektir. Yerleşme bilgileri ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Sözleşmelipozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kurumlara başvuracaklar, atanmak için hangievrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini Sağlık BakanlığıYönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden öğreneceklerdir.
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ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri, Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri haldeatama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyenadayların atamaları yapılmayacaktır.
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KPSS'de yüksek puan almak bu kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirmede tek başına bir hak teşkiletmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesiyapılamayan veya daha alt tercihlerine yerleştirilen adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. SağlıkBakanlığının atama için öngördüğü niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarınıkaybedeceklerdir.
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Yerleştirme sonuçları ile ilgili inceleme isteğinde bulunan adaylar, yerleştirme sonuçlarının açıklandığı tarihten itibarenen geç 10 gün içinde bu kılavuzdaki “Genel Amaçlı Dilekçe” örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacakher türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük zaman aşımı süresini durdurmaz.). Süre hesabındaÖSYM Genel Evrak Biriminin adayın dilekçesi üzerine bastığı tarih damgası ve numara esas alınır. Bu dilekçeninişleme konulabilmesi için dilekçeye, ÖSYM'nin T.C. Halkbank Ankara Kurumsal Şubesi TR40 0001 2009 4520 00440002 07 numaralı hesabına 5,00 TL’nin yatırıldığını gösterir banka dekontunun fotokopisinin eklenmesi gerekir.