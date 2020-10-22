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Haber Giriş: 22 Ekim 2020 - 10:50 | 

KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman alınacak? KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için tarih detayları

KPSS 2020/2 tercihleri, sınav sonuç ekranının erişime açılması ile birlikte araştırılmaya başlandı. Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde ihtiyaç duyulan memur ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlayacak olan ÖSYM, buna göre tercih tarihlerini de erişime açacak. Peki, pek çok adayın merakla beklediği KPSS 2020/2 tercihleri ne zaman alınacak? İşte, o konu hakkında merak edilen bazı bilgiler

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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ve tercih tarihleri, sonuç ekranının erişime açılmasının ardından pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Bakanlıklardan aldığı ihtiyaç listesini derleyerek kılavuz haline getirecek olan ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu sayfasını erişime açacak. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

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KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti. ÖSYM'nin bu yıl da 5 Aralık tarihine kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.

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Tercih kılavuzunun, Ön Lisans KPSS sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte yayımlanma sürecine gireceği düşünülüyor.

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