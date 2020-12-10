KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de

KPSS 2020/2 tercihleri sınav sonuçları sonrası adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip edilmeye başlandı. Devlet kadrolarına yerleşecek olan adaylar ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ile tercihlerini yapacak. osym.gov.tr adresinden erişime açılacak olan ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda kadro dağılımı paylaşılacak. Ancak tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.