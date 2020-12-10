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HaberlerEğitim HaberleriKPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de
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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 10 Aralık 2020 - 02:35 | 

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu yayımlandı mı? Tercih tarihleri için gözler ÖSYM'de

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu, kamu Kurum ve Kuruluşlarında istihdam etmek isteyen adayların gündeminde yer alıyor.ÖSYM tarafından alınacak olan tercihlerin ardından sonuçlar yine kurumun internet sitesinden yayımlanacak. KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda tercih tarihleri adaylar için önem arz edecek. Başvuru sonuçları sonrası adayların tercih sonuçlarına göre atamalar gerçekleşecek. Peki, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ne zaman yayımlanacak? İşte, ayrıntılar.

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KPSS 2020/2 tercihleri sınav sonuçları sonrası adaylar tarafından son dakika açıklamalar ile takip edilmeye başlandı. Devlet kadrolarına yerleşecek olan adaylar ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzu ile tercihlerini yapacak. osym.gov.tr adresinden erişime açılacak olan ÖSYM, KPSS 2020/2 tercih kılavuzunda kadro dağılımı paylaşılacak. Ancak tercih kılavuzunun yayımlanacağı tarihle ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

2KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK
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KPSS 2020/2 TERCİH KILAVUZU NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

KPSS 2020/2 tercih kılavuzu için henüz tarih vermeyen ÖSYM, 2019 yılında bu tercihleri 03-12 Aralık tarih aralığında gerçekleştirmişti.

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ÖSYM'nin bu yıl da aralık ayının sonuna kadar KPSS 2020/2 tercih kılavuzu bilgilerini yayımlaması bekleniyor.

Tercih kılavuzuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

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