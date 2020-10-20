MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama
GeriGündem KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 20 Ekim 2020 - 10:11 | 

KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama

KPSS 2020/13 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Ekim’de başlayıp, 12 Ekim’de sona ermişti. Heyecanla beklenilen tercih sonuçları 20 Ekim’de erişime açıldı. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yoğun ilgi görüyor. KPSS 2020/13 tercihleri 7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında internet yoluyla yapıldı. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erdi. KPSS tercih sonuçları 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.

2KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
Abone Olgoogle-news

KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI

07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.

KPSS TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA- TIKLAYINIZ

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi