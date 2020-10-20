KPSS 2020/13 tercih sonuçları açıklandı! KPSS tercih sonuçları sorgulama
KPSS 2020/13 tercih sonuçları ile ilgili ÖSYM tarafından son dakika açıklaması yapıldı. KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına tercih işlemleri 7 Ekim’de başlayıp, 12 Ekim’de sona ermişti. Heyecanla beklenilen tercih sonuçları 20 Ekim’de erişime açıldı. İşte KPSS tercih sonuçları sorgulama ekranı
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Karayolları Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yoğun ilgi görüyor. KPSS 2020/13 tercihleri 7-12 Ekim 2020 tarihleri arasında internet yoluyla yapıldı. İnternetten tercih gönderme işlemleri, 12 Ekim 2020 tarihinde saat 23.59’da sona erdi. KPSS tercih sonuçları 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulanabiliyor.
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KPSS 2020/13 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
07 - 12 Ekim 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/13 Karayolları Genel Müdürlüğünün sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 20 Ekim 2020 tarihinde 10.00’dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler.