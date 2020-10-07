KPSS-2020/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçları için gözler ÖSYM'de!
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı sözleşmeli personel alımı tercih sonuçları gündeme gelmeye başladı. 02 – 07 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılan tercih işlemleri yapılan değerlendirme sonrası ÖSYM'nin sonuç ekranı üzerinden öğrenilecek. Tercih işlemlerinin gece yarısı sona ermesinin ardından KPSS-2020/12 tercih kılavuzuna göre başvuru şartlarını karşılayan adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçlarıyla ilgili yapılacak açıklamaya odaklandı. Peki, KPSS-2020/12 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tercih sonuçlarıyla ilgili bilgiler.
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KPSS-2020/12 yerleştirme sonuçları Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kadrolarına yerleşmeyi bekleyen adaylar tarafından son dakika açıklamalarla bekleniyor. 7 Ekim tarihinde tamamlanan söz konusu başvurular ardından gözler yerleştirme sonuçlarına çevrildi. Adaylar Çevre ve Şehircilik Bakanlığı KPSS-2020/12 tercih sonuçlarına "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişecekler. Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacak. Ancak sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz açıklanmadı.
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KPSS-2020/12 TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS-2020/12 Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarih henüz belli olmadı. Sonuçların 10 gün içerisinde açıklanması ön görülüyor. Yerleştirme sonuçları belli olduğu zaman gelişmeleri haberlerimizde aktaracağız.
Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından Bakanlığa elektronik ortamda verilecektir.
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Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Sözleşmeli pozisyonlara yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildiği kuruma başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini yerleştirildiği kurumdan öğreneceklerdir.
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SÖZLEŞMELİ POZİSYONLARA ATANMA
ÖSYM tarafından yerleştirilen adayların atama işlemleri ilgili kurum tarafından yapılacaktır. Yerleştirildikleri halde atama için öngörülen niteliklere sahip olmayan veya gerekli belgeleri süresi içinde yerleştirildiği kuruma teslim etmeyen adayların ilgili kurum tarafından atamaları yapılmayacaktır.
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ÖSYM TARAFINDAN YERLEŞTİRMENİN YAPILMASI
1 Kılavuzda yer alan sözleşmeli pozisyonlara yerleştirme, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılacaktır.
2 Yerleştirme işlemlerinde aynı puanı alan adaylar arasından mezuniyet tarihi itibariyle önce mezun olmuş olana, bunun aynı olması halinde de yaşı büyük olana öncelik tanınacaktır.
3 Yerleştirme yapılırken ÖSYM’ce sınava girilen öğrenim düzeyi, cinsiyet, mezun olunan program ile sözleşmeli pozisyonlar için aranan nitelikler arasındaki tutarlılık kontrol edilecek bunlardan birinde bile bir tutarsızlık tespit edildiği takdirde söz konusu tercih iptal edilecektir.
4 Yerleştirmede adayların ÖSYM kayıtlarındaki bilgileri esas alınacaktır. Bu bilgilerde gerçeğe uymayan hususlar tespit edildiği takdirde, yerleştirmesi yapılan adayların Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca atamaları yapılmayacak, adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyeceklerdir.
5 Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle sözleşmeli pozisyonlara yerleştirileceklerdir. Daha yüksek puanlı adaylar yerleştiği için birinci tercihine yerleşemeyen bir aday ikinci tercihine, ikinci tercihine yerleşemeyen aday üçüncü tercihine yerleştirilmeye çalışılacak, yerleştirme işlemi bu şekilde devam edecektir. Bir adayın son tercihine de daha yüksek puanlı adaylardan biri yerleştirildiği takdirde bu aday herhangi bir sözleşmeli pozisyona yerleşememiş olacaktır.