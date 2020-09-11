KPSS 2020/10 tercih sonuçları açıklandı! Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçları sorgulama
KPSS 2020/10 tercih sonuçları ile ilgili son dakika açıklaması yapıldı. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı sonuçlarının erişime açıldığı duyuruldu. Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapmışlardı. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona ermişti. İşte KPSS 2020/10 yerleştirme sonuçları sorgulama ekranı
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Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımı ilanı geçtiğimiz günlerde yayımlandı. Adaylar tercihlerini 31 Ağustos-3 Eylül 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 3 Eylül 2020 tarihinde, saat 23.59’da sona erdi. ÖSYM tarafından yapılan açıklamada KPSS 2020/10 tercih sonuçlarının açıklandığı duyruruldu. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden sorgulayabiliyorlar.
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KPSS 2020/10 TERCİH SONUÇLARI AÇIKLANDI
ÖSYM tarafından yapılan açıklamada, ‘31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının sözleşmeli pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. br>Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 11 Eylül 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler. ’ denildi.