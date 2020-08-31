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Haber Giriş: 31 Ağustos 2020 - 10:30 | 

KPSS 2020/10 tercih kılavuzu yayımlandı - Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımı yapacak

Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli personel alımının detayları belli oldu. ÖSYM, KPSS-2020/10 Tarım ve Orman Bakanlığının Sözleşmeli Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin tercih kılavuzunu yayımladı. KPSS 2020/10 tercih kılavuzu ve Tarım ve Orman Bakanlığı personel alımının detayları…

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ÖSYM KPSS 2020/10 için yazılı duyuru paylaştı. ÖSYM'den yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: Tarım ve Orman Bakanlığı sözleşmeli pozisyonlarına, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre istihdam edilmek üzere yerleştirme yapılacaktır. Adaylar, Tarım ve Orman Bakanlığı KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzuna saat 10.00’dan itibaren aşağıdaki bağlantıdan erişebileceklerdir.

KPSS/10 TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

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Adaylar tercihlerini, 31 Ağustos - 03 Eylül 2020 tarihleri arasında yapabileceklerdir. Tercih işlemleri, 03 Eylül 2020 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir.

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Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/10 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacaktır. Adayların tercih işlemleri için kılavuzu dikkatlice incelemeleri gerekmektedir.

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