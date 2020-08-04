KPSS 2020/1 tercihleri ne zaman bitiyor? Gözler KPSS tercih sonuçlarında
KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz'da başladı.Tercih yapmak isteyen adayların kadro ve pozisyonları belirlemeleri ve 30’u geçmemek üzere istek sırasına göre tercih ekranına yazmaları gerekiyor. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır. Peki KPSS tercih sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS 2020/1 tercih işlemleri yoğun ilgi görüyor. Memur olmak isteyen adaylar başvuru işlemlerini ÖSYM tarafından belirtilen tarihlerde yapıyorlar. 23 Temmuz'da başlayan tercihler 4 Ağustos'ta saat 23:59'da sona erecek. Yerleştirme işleminde adaylar puanlarına ve tercih sıralarına bakılmak suretiyle kadro ve pozisyonlara yerleştirileceklerdir.
Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderebileceklerdir. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erecektir. Bu süre kesinlikle uzatılmayacaktır KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ
2
Abone Ol
İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ÖSYM’nin http://www.osym.gov.tr internet adresine giriniz ve “ADAY İŞLEMLERİ” alanına erişiniz. Buradaki ilgili alana T.C. Kimlik Numaranızı ve şifrenizi giriniz. İnternet erişim şifresini kaybeden ya da unutan adaylar, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden ücretsiz olarak yeniden edinebilirler. Tercih yapmak istediğiniz kadro ve pozisyonları belirleyiniz ve 30’u geçmemek üzere istek sıranıza göre yazınız.
3
Abone Ol
KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?
KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Adaylar, yerleştirme sonuçlarını T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM’nin internet sayfasından öğrenebileceklerdir. Yerleştirme bilgileri, yerleştirme sonuçları ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara ve kamuoyuna açıklandıktan sonra ÖSYM tarafından ilgili kurumlara elektronik ortamda verilecektir. Yerleştirme sonuçları ile ilgili olarak adaylara ve ilgili kurumlara postayla herhangi bir belge gönderilmeyecektir. Kamu kurum ve kuruluşları bu bilgileri elektronik ortamda kendi şifreleri ile edineceklerdir. Bir kadro veya pozisyona yerleşen adaylar atanmak üzere doğrudan yerleştirildikleri kamu kurum/kuruluşlarına başvuracaklar, atanmak için hangi evrakın gerekli olduğunu ve bu evrakın hangi tarihe kadar nereye teslim edilmesi gerektiğini bu kurum veya kuruluşlardan öğreneceklerdir.