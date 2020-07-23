KPSS-2020/1 tercihleri ne zaman? 2020 KPSS tercih ekranı
KPSS-2020/1 tercih tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, KPSS-2020/2 tercihleri 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, KPSS-2020/1 tercihleri ne zaman? İşte, 2020 KPSS tercih ekranı ve tercih tarihleriyle ilgili ayrıntılar...
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Kamuda memur olmak isteyenler için KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz tarihinde başlıyor. Perşembe günü başlayacak olan tercihler Kurban Bayramı'nın son günü tamamlanacak. ÖSYM tarafından alınacak olan başvurulara adaylar https://www.osym.gov.tr/ aday işlemleri sayfasından işlemlerini gerçekleştirecek.
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KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile KPSS tercih tarihleri hakkında tarih bilgisini paylaştı.
Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
23 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan KPSS 2020/1 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile belirlenen tarihe kadar gerçekleşecek. Tercihler başladığı zaman aşağıdaki linkten başvurular ve duyurular takip edilecek.
KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.