Eğitim Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 00:54 , 23 Temmuz 2020 - 00:57

KPSS-2020/1 tercihleri ne zaman? 2020 KPSS tercih ekranı

KPSS-2020/1 tercih tarihleri gündemde yer almaya devam ediyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Açıklamaya göre, KPSS-2020/2 tercihleri 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında tamamlanacak. Peki, KPSS-2020/1 tercihleri ne zaman? İşte, 2020 KPSS tercih ekranı ve tercih tarihleriyle ilgili ayrıntılar...