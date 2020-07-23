KPSS-2020/1 tercih tarihleri belli oldu - ÖSYM KPSS-2020/1 tercih kılavuzunu paylaştı

KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile KPSS tercih tarihleri hakkında tarih bilgisini paylaştı.



Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.