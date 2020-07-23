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Hürriyet
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Eğitim
Haber Giriş: 23 Temmuz 2020 - 18:35,

KPSS-2020/1 tercih tarihleri belli oldu - ÖSYM KPSS-2020/1 tercih kılavuzunu paylaştı

KPSS-2020/1 tercih tarihleri belli oldu. ÖSYM, 'KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Yapmak İçin Adaylardan Tercih Alınması' başlıklı duyuruyla tercih tarihlerini açıkladı. Tercih işlemleri, Ek’te yer alan KPSS-2020/1 Tercih Kılavuzu kurallarına göre, ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numarası ve aday şifresi kullanılarak bireysel olarak yapılacak. İşte KPSS-2020/1 tercih kılavuzu...

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Kamuda memur olmak isteyenler için KPSS 2020/1 tercihleri 23 Temmuz tarihinde başlıyor. Perşembe günü başlayacak olan tercihler Kurban Bayramı'ndan sonraki gün tamamlanacak. ÖSYM tarafından alınacak olan başvurulara adaylar https://www.osym.gov.tr/ aday işlemleri sayfasından işlemlerini gerçekleştirecek. İşte, KPSS 2020/1 tercihleriyle ilgili ayrıntılar.

KPSS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

2KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN
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KPSS-2020/1 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı açıklama ile KPSS tercih tarihleri hakkında tarih bilgisini paylaştı.

Zehra Zümrüt Selçuk, bu yıl yapılacak olan Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) merkezi yerleştirme takviminin güncellendiğini açıkladı. Bakan Selçuk, KPSS-2020/1 için kurumların yerleştirme taleplerinin tamamlandığını, adayların ise tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihlerinde yapabileceğini duyurdu.

3KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK
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KPSS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

23 Temmuz 4 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan KPSS 2020/1 tercihleri ÖSYM'nin internet sitesinden T.C kimlik numarası ve aday şifreleri ile belirlenen tarihe kadar gerçekleşecek. Tercihler başladığı zaman aşağıdaki linkten başvurular ve duyurular takip edilecek.

KPSS TERCİH VE DUYURU SAYFASI İÇİN TIKLAYIN

4KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN
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KPSS 2020/2 TERCİHLERİ NE ZAMAN?

KPSS-2020/2 için ise kurumların taleplerini 1 Eylül’den 13 Kasım’a kadar bildirebileceğini kaydeden Bakan Selçuk, adayların tercih işlemlerini 30 Aralık- 7 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirebileceğini belirtti.

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