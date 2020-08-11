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Haber Giriş: 11 Ağustos 2020 - 16:33,

KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

KPSS 2020/1 tercih sonuçları için vatandaşların araştırmaları devam ediyor. Mülakat gerçekleştirilmeden alım yapılacak olan memur kadroları için gerçekleştirilen KPSS 2020/1 sınavının ardından tercih sonuçları, adaylar tarafından internet üzerinden görüntülenebilecek. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, KPSS 2020/1 tercih sonuçları hakkında merak edilen bazı bilgiler

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KPSS 2020/1 tercih sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Pek çok adayın müracaatta bulunduğu ve sonuçlarını merakla araştırdığı KPSS 2020/1 tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

2TERCİHLER 4 AĞUSTOSTA BİTTİ
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TERCİHLER 4 AĞUSTOS'TA BİTTİ

KPSS 2020/1 tercih işlemleri 23 Temmuz’da başladı ve 4 Ağustos’a kadar devam etti. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri arasında internet yoluyla ÖSYM’ye gönderdiler. İnternetten tercih gönderme işlemleri 4 Ağustos 2020 günü, saat 23.59’da sona erdi.

3KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR
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KPSS TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

KPSS tercih sonuçlarının açıklanacağı tarih ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor. Geçen yıl tercihler 18 Temmuz'da son bulmuş, sonuçlar 28 Temmuz'da açıklanmıştı.

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Bu bağlamda, bu yıl sonuçların 14 Ağustos 2020 tarihinde açıklanması beklenebilir.

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