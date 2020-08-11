KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? Gözler o tarihte!

KPSS 2020/1 tercih sonuçları için meraklı bekleyiş devam ediyor. Pek çok adayın müracaatta bulunduğu ve sonuçlarını merakla araştırdığı KPSS 2020/1 tercih sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açılacak. Peki, KPSS 2020/1 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler