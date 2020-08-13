ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/1 sonuçları açıklandı – KPSS-2020/1 sonuç sorgulama ekranı
ÖSYM’den KPSS-2020/1 sonuç duyurusu geldi. 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen KPSS 2020/1 tercihlerinin sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruda ‘KPSS-2020/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı’ ifadelerine yer verildi. İşte ÖSYM KPSS-2020/1 sonuç sorgulama ekranı...
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Abone Ol
KPSS sonuçları için bekleyiş son buldu. Temmuz ayının son ve ağustos ayının ilk haftasında gerçekleşen KPSS/1 tercih sonuçları açıklandı. Adaylar KPSS/1 tercih sonuçlarını online sistem üzerinden görüntüleyebilecekler.
2
Abone Ol
ÖSYM SONUÇ DUYURUSU
ÖSYM'nin resmi sayfasından yapılan duyuruda; "23 Temmuz - 04 Ağustos 2020 tarihleri arasında tercihleri alınan KPSS-2020/1 Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.KPSS/1 SONUCU İÇİN TIKLAYIN
3
Abone Ol
Adaylar, yerleştirme sonuçlarına 13 Ağustos 2020 tarihinde saat 11.30'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilirler." ifadelerine yer verildi.