Gündem Haber Giriş: 13 Ağustos 2020 - 11:49 , 13 Ağustos 2020 - 11:49

ÖSYM duyurdu: KPSS-2020/1 sonuçları açıklandı – KPSS-2020/1 sonuç sorgulama ekranı

ÖSYM’den KPSS-2020/1 sonuç duyurusu geldi. 23 Temmuz - 4 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşen KPSS 2020/1 tercihlerinin sonuçları, ÖSYM'nin değerlendirmesini tamamlamasıyla birlikte erişime açıldı. ÖSYM’nin resmi sayfasından yapılan duyuruda ‘KPSS-2020/1: Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Kadro ve Pozisyonlarına Yerleştirme Sonuçları Açıklandı’ ifadelerine yer verildi. İşte ÖSYM KPSS-2020/1 sonuç sorgulama ekranı...