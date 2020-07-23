3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 2020/1 nitelik kodu listesi

KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından gözler nitelik kodlarına çevrildi. 3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu nedir sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapabilecekler. Tercih yapacakların uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. İşte 3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu ile ilgili bilgiler...





KPSS 2020/1 tercih kılavuzu ile beraber nitelik kodları listesi de yayımlandı. İşte en çok aranan nitelik kodları ve tüm kodların anlamları…



3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak.

4421 nitelik kodu: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.

