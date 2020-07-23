3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu nedir? İşte KPSS 2020/1 nitelik kodu listesi
3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu ile ilgili bilgiler araştırılıyor. KPSS 2020/1 tercihleri bugün başladı. Adaylar işlemlerini 4 Ağustos'a kadar yapabilecekler. Tercih işlemini yaparken nitelik kodlarına dikkat edilmesi gerekiliyor. KPSS 2020/1 tercih kılavuzu ile beraber nitelik kodları listesi de yayımlandı. En çok aranan 3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak anlamına geliyor. İşte tüm nitelik kodlarının anlamları...
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KPSS 2020/1 tercih kılavuzunun yayımlanmasının ardından gözler nitelik kodlarına çevrildi. 3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu nedir sorusu araştırılan konular arasında yerini aldı. Adaylar tercihlerini 23 Temmuz - 4 Ağustos 2020 tarihleri aralığında yapabilecekler. Tercih yapacakların uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki “Aranan Nitelik Kodları” sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle takip etmeleri gerekiyor. İşte 3004 nitelik kodu ve 6225 nitelik kodu ile ilgili bilgiler...
KPSS 2020/1 tercih kılavuzu ile beraber nitelik kodları listesi de yayımlandı. İşte en çok aranan nitelik kodları ve tüm kodların anlamları…
3004 nitelik kodu: Sosyal Güvenlik önlisans programından mezun olmak. 4421 nitelik kodu: Ekonomi, İktisat, İş İdaresi ve İktisat lisans programlarının birinden mezun olmak.
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4431 nitelik kodu: İşletme, İşletmecilik, İş İdaresi, İş İdaresi ve İktisat, Muhasebe Finansman, Muhasebe ve Finansal Yönetim, Muhasebe ve Finans Yönetimi, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon lisans programlarının birinden mezun olmak. 6225 nitelik kodu: M.E.B.'dan onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası sahibi olmak> > TÜM NİTELİK KODLARI İÇİN TIKLAYINIZ > Nitelik kodu, adayların tercih yapacağı alana/bölüme göre belirlenen ve adaylarda bulunması gereken özelliklerin belirtildiği kısa kodlardır. Memur adaylarının tercihlerini yaparken kendilerine uygun olan kadro ve pozisyonların bulunduğu tablolardaki "Aranan Nitelik Kodları" sütununda yer alan nitelik kodlarını dikkatle incelemeleri ve kendilerine uyup uymadığını belirlemeleri gerekmektedir