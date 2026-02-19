Koyunu doğum yapan çiftçi hayretler içinde kaldı: Böylesini ilk kez duydum ve gördüm

'9 KUZU DOĞURANI İLK KEZ DUYDUM'
Tekstil işi ile uğraşırken 6 yıl önce Aydın'dan getirttikleri 4 Çeşme sakızı cinsi koyun ile hobi olarak hayvanlığa başladıklarını belirten Cemil Doğan, "Bir aile işletmesiyiz. İlk aldığımız koyunlar, dörder, beşer yavru doğurunca hayvancılık işine yöneldik. Çeşme sakızı cinsi koyunlarımızın doğurganlıkları çok iyi, yılda iki defa yavru alıyoruz. Herkese hayvancılığı tavsiye ederiz. Daha önce bir koyunun 7 kuzu doğurduğunu duymuştum ama 9 kuzu doğuranı ilk kez duydum ve gördüm. Çok mutluyuz" dedi.