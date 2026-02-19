×
Koyunu doğum yapan çiftçi hayretler içinde kaldı: Böylesini ilk kez duydum ve gördüm

#Koyun#Denizli#Kuzu
Oluşturulma Tarihi: Şubat 19, 2026 11:12

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir aileye ait çiftlikteki koyunlardan biri, tek batında 9 yavru dünyaya getirdi. Cemil Doğan, 6 yıldır besicilik yaptığını belirtip, ilk kez 9 kuzu dünya getiren koyun duyduğunu söylerken; Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu da yaşanan durumun nadir görülen bir olay olduğunu söyledi.