Koyunu doğum yapan çiftçi hayretler içinde kaldı: Böylesini ilk kez duydum ve gördüm

'ÇOK NADİRDİR'

Kuzuların takibini yapan Veteriner Hekim Lütfi Emreoğlu ise "9 yıldır veteriner hekimim, sürekli sahadayım. Ben de daha önce en fazla 5 ya da 6 yavru dünyaya getiren koyunlara doğum yaptırdım. Ancak 9 yavru dünyaya getiren koyun çok nadirdir. Bu da koyunun yumurtalıktaki aktivitesi, yumurta verimi ve koçun da döl veremiyle ilgili bir durumdur. Bir de koyunun beslenmesiyle alakalı. Çiftçimiz bilinçli olduğu için böyle bir doğum olması olasılıktır. Burada havyanlar genelde beşiz doğum yapıyor. Ben de ilk defa bir koyunun 9 yavru dünyaya getirdiğine şahit oldum. Bu çok nadir bir olay" diye konuştu.