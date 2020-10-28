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GeriGündem Köyüne döndü, oluşturduğu bahçe ile Başkalelilere örnek oldu
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Hürriyet
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Gülay KUYUCU- Orhan AŞAN/ BAŞKALE (Van) (DHA)
Haber Giriş: 28 Ekim 2020 - 10:42 | 

Köyüne döndü, oluşturduğu bahçe ile Başkalelilere örnek oldu

İstanbul Kapalı Çarşı'da esnaflık yapan ve emekli olduktan sonra memleketi Van’ın Başkale ilçesine dönen Şahabettin Yiğit (74), bağ-bahçe işleri ile çevresindekilere örnek oldu. Herkesin 'Buralar çorak bir şey yetişmez' dediği arazilere ağaç diken Yiğit, kısa sürede yaşadığı yeri ve çevresini meyve bahçesine dönüştürdü. 10 yıl önce tek bir ağacın bile bulunmadığı vadiye diktiği binlerce meyve ağacının hasadını yapan Yiğit, hemşehrilerini de teşvik etti.

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