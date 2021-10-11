Kovid sanıldı, kalbinin yarısı büyüklüğünde tümör çıktı
Giresun'da yaşayan 64 yaşındaki Tevhide Özkaya'nın geçtiğimiz yıl başlayan halsizlik şikayeti önce Kovid şüphesiyle araştırıldı. Aylarca süren şikayetlerinin nedeni bulunamadı. Daha sonra kanser ihtimali ile tetkikler yapıldı. Kızı ve damadı da doktor olan Özkaya'nın, Giresun'da nedeni bulunamayan hastalığının teşhisi, yaklaşık bir yıl sonra Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kondu. Kalbinde, kalbinin yarısı büyüklüğünde nadir görülen bir tümör vardı. Ancak bu sefer de ameliyat öncesi yapılan Kovid PCR testi pozitif çıktı.