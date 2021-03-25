Kovid-19'a karşı heyecanlandıran çalışma

Tüm dünyada koronavirüs(Kovid-19) salgınının önüne geçebilmek için ilaç ve aşı çalışmaları hızla devam ediyor. Doç. Dr. Zuhal Gerçek da, koronavirüsün vücutta çoğalmasını engelleyen yeni bir etken madde geliştirdi. Geliştirdiği etken maddenin koronavirüse yakalanan hastalara verilen ilaçlarda kullanılabileceğini ifade eden Doç. Dr. Gerçek, "Virüsü vücudumuza aldığımızda virüs hemen sayısını arttırmaya başlıyor. Bu ilaç ise virüsün kendini replike etmesini engelliyor. Dolayısıyla virüs sayısı minimumda tutulduğu için kişi hastalık semptomlarını göstermeyebilir bile" dedi.