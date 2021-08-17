Kovid-19 test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı
Corona virüs test sonucu e Nabız sorgulama ekranı, hastanelerde Covid-19 testi yaptıranlar tarafından takip ediliyor. Burun ve boğazdan sürüntü yolu ile alınan örneklerin sonuçları, laboratuvar incelemesinin ardından Sağlık Bakanlığı sistemlerine yansıyor. Test veren vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan e Nabız üzerinden koronavirüs test sonucunu sorgulayabiliyorlar. Coronavirüs testinin sonuçları T.C kimlik numarası ile öğreniliyor. Peki, corona virüs test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? İşte, e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.
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COVID-19 numunesi veren kişiler test sonuçları çıkınca e-Nabız sisteminden sonuçlarını görebilmektedir.
Kişilerin COVID-19 testi sonuçlarını öğrenmek için e-Nabız sistemlerini kontrol etmeleri önemle rica olunur.
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Koronavirüs test sonuçları ne zaman çıkar sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlarını 1 ila 3 gün içerisinde öğrenebiliyorlar.
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KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?
Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor..
Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..
İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..
Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.
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E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?
PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.
Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;
1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak
2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.
3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.
4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.
İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.
E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.