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Haber Giriş: 10 Ağustos 2021 - 15:58 | 

Kovid-19 test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı

Corona virüs test sonucu e Nabız sorgulama ekranı, hastanelerde Covid-19 testi yaptıranlar tarafından takip ediliyor. Burun ve boğazdan sürüntü yolu ile alınan örneklerin sonuçları, laboratuvar incelemesinin ardından Sağlık Bakanlığı sistemlerine yansıyor. Test veren vatandaşlar sağlık kuruluşlarına gitmeye gerek olmadan e Nabız üzerinden koronavirüs test sonucunu sorgulayabiliyorlar. Coronavirüs testinin sonuçları T.C kimlik numarası ile öğreniliyor. Peki, corona virüs test sonucu ne zaman kaç günde çıkar? İşte, e-Nabız koronavirüs test sonucu sorgulama ekranı ve konu hakkında ayrıntılı bilgiler.

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Koronavirüs test sonuçları ne zaman çıkar sorusunun yanıtı gündemde yer almaya devam ediyor. Sağlık Bakanlığınca geliştirilen ve yeni tip koronavirüs salgınının yönetiminde dijital sistemlerin altyapısını oluşturan e-Nabız uygulamasında koronavirüs test sonucu sorgulanabiliyor. Hastanelerde koronavirüs testi yaptıranlar sonuçlarını 1 ila 3 gün içerisinde öğrenebiliyorlar.

2KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR

KORONA VİRÜS TEST SONUCU KAÇ GÜNDE ÇIKAR?

Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan koronavirüs test sonuçları 1-3 gün içerisinde e nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığı'nın e nabız uygulaması ile sonuçlar görüntüleniyor..

Kovid-19 test sonuçlarına e-Nabızdan öğrenilirken, kronik hastalık raporları e-Nabız'a otomatik olarak yüklendi..

İnfluenza aşısı risk grupları da e-Nabız'dan öğrenilebiliyor, ayrıca reçete ve ilaç bilgileri de yine sistemde yer alıyor..

Sağlık Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Koronavirüs testi yaptırmış vatandaşlarımız test sonuçlarına e Nabız uygulamasından ulaşabilir" ifadesine yer verildi.

3E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU NASIL SORGULANIR?

PCR ( Covid 19 ) test sonucunuzu almak için artık sağlık tesislerine gitmek zorunda değilsiniz. Test alınma sırasında size verilecek olan barkod numaranızla ve pasaport numaranızla birlikte ,TC Kimlik Numaranızla Sağlık Bakanlığımızın E-Nabız sisteminden alabilisiniz.

Resimlerde de tarif edildiği üzere yapmanız gereken;

1- Google Arama Motoruna E Nabız yazıp aratmak

2- Açılan Sayfada En başta yer alan E- Nabız TC Sağlık Bakanlığı yazan yere tıklamak.

3 - Açılan E Nabız Sisteminde Covit 19 Test Sonuçlarını tıklamak.

4- Açılan sayfaya TC/Pasaport ve Barkod Numarasını girerek sonuçlara ulaşmak.

E NABIZ CORONA VİRÜS TEST SONUCU İÇİN TIKLAYINIZ

4E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR

E NABIZ GİRİŞİ NASIL YAPILIR?

İlk kez e-Nabız kullanıcısı olacak kişiler e-Devlet (www.turkiye.gov.tr) üzerinden e-Nabız’a giriş yaparak profil ayarları üzerinden e-Nabız şifresi oluşturmalı ya da kendi Aile Hekimine başvurarak e-Nabız için geçici şifre edinmelidir.

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E-Devlet kapısı üzerinden E-Devlet şifresi, E-İmza veya Mobil İmzanızı kullanarak T.C. numaranız ile sisteme giriş yapabilirsiniz. Sisteme giriş yaptığınızda sistem sizi otomatik olarak e-Nabız uygulaması sayfasına yönlendirecektir.

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