Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süresi kaç gün oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama

Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.



Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.