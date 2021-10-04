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GeriGündem Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süresi kaç gün oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama
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Haber Giriş: 04 Ekim 2021 - 09:36 | 

Kovid-19 temaslısı öğrenciler ile aşısı eksik olanların karantina süresi kaç gün oldu? İşte Sağlık Bakanlığı'ndan gelen açıklama

Kovid-19 Rehberi'nde yapılan güncellemeye göre aşısız veya eksik aşılılardan "semptom göstermeyen"lerin karantinası 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

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Sağlık Bakanlığınca Kovid-19 temaslısı olup semptom göstermeyen aşısız veya eksik aşılılar ile ilköğretim ve lise öğrencilerinin karantina süreleri kısaltıldı.

Bakanlık tarafından Kovid-19 Rehberi'nin "Temaslı Takibi, Salgın Yönetimi, Evde Hasta İzlemi ve Filyasyon" konulu bölümü güncellendi.

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Buna göre aşısız veya eksik aşılı Kovid-19 temaslısı kişilerin karantinası, "semptom göstermemeleri halinde" PCR testi yapılmaksızın 10'uncu günde sonlandırılabilecek.

Kovid-19 temaslısı kabul edilen ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerinin karantina sürecinde de semptom gösterip göstermedikleri takip edilecek.

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Semptom göstermeyenlerin karantinaları 5'inci günde yapılacak PCR testinin negatif çıkması durumunda sonlandırılacak ve bu öğrenciler okula devam edebilecek.

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PCR testi yapılmadığı durumda ise öğrencinin karantinası 10'uncu günde sonlandırılacak.

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