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Haber Giriş: 07 Temmuz 2021 - 15:37 | 

Kovid-19 mRNA aşıları anne sütüyle bebeğe taşınıyor mu?

Yapılan bir araştırmada, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirilen mRNA aşılarının anne sütü yoluyla bebeğe geçmediği ifade edildi.

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United Press International'ın (UPI) haberine göre, California Üniversitesinden bir grup araştırmacı, emziren annelerin BioNTech, Pfizer ve Moderna gibi mRNA aşısı yaptırdığında aşının bebeklere taşınmadığını ortaya koydu.

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Araştırmaya göre, mRNA aşısı yapılmadan önce ve yapıldıktan sonra 7 emziren annenin 4 ila 48 saat sonra süt örnekleri incelendi.

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Emziren annelere ait 13 süt örneğinde mRNA’ya rastlanmadı.

Araştırma ekibi, çalışmanın kısıtlı sayıda katılımcıyla yapıldığına vurgu yaparak, daha kapsamlı bir araştırmaya ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

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Uzmanlar, az miktarda mRNA'nın emzirme yoluyla bebeklere geçse dahi bileşenin "bebeklerin sindirim sistemi tarafından kırılacağını" ifade etti.

Araştırmanın ayrıntıları, Jama Pediatrics adlı tıp dergisinde yayımlandı.

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