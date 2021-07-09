Kovid-19 geçirenler kaç kez aşı olacak? Aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor...

Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.



Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.



Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.



Bakan Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü.