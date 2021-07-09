Kovid-19 geçirenler kaç kez aşı olacak? Aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor...
Sağlık Bakanlığınca, Koronavirüs Bilim Kurulu'nun kararı doğrultusunda Kovid-19 geçirenlere, iki doz yerine tek doz aşı uygulanmasının yeterli olacağı bildirilmişti. Bu kapsamda, hastalığı geçiren ve bir doz aşı olanların ikinci doz randevuları iptal edilmişti. Bu konuda yeni bir gelişme yaşandı. Peki, Kovid-19 geçirenler kaç kez aşı olacak?
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastalığı geçirenlerin isterlerse bir yerine iki doz aşı olabileceklerini belirtti.
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Bu kapsamda, Kovid-19 geçiren ve tek doz aşı olanların daha önce iptal edilen ikinci doz aşı randevuları tekrar sisteme tanımlandı. Hastalığı geçirenlerden hem bir doz hem de iki doz yaptıranlar, aşı sertifikalarını e-nabız veya Hayat Eve Sığar (HES) uygulamaları üzerinden oluşturabilecek.
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Kovid-19 geçirmeyenlerin sertifikaları ise iki dozun uygulanmasının ardından verilecek. Sertifikaların verilmesinde aşı türü dikkate alınmayacak.
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Kovid-19 geçirenlerin birinci dozları, hastalığın üzerinden 3 ay geçtikten sonra uygulanıyor.
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Sağlık Bakanlığınca aile hekimliklerine kayıtlı aşısız kişi kalmaması hedefleniyor
Sağlık Bakanlığınca, Kovid-19'la mücadele kapsamında aile hekimliklerine kayıtlı aşı olmamış hiçbir vatandaşın kalmaması amaçlanıyor.
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Sağlık Bakanlığı tarafından Kovid-19'a karşı toplumsal bağışıklığın sağlanması için 18 yaş üstü nüfusun yüzde 70'inin Kurban Bayramı'na kadar aşılanması hedefleniyor.
Diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte aile hekimleri de ülkenin en ücra köşesinde bile aşı olmamış kişi kalmaması için çalışmalarını sürdürüyor.
Edinilen bilgiye göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaygın aşılama konusunda önemli bir tecrübeye sahip aile hekimlerinin, Kovid-19'a karşı yürütülen aşı kampanyasında elde edilen başarıya katkısının önemini vurguladı.
Bakan Koca'nın aile hekimlerinin emeklerinin karşılıksız kalmaması yönündeki talimatı üzerine Bakanlık yetkilileri yeni teşvik ve ödüllendirme yöntemleri üzerinde çalışma yürüttü.
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Bu kapsamda, normal aşılama programına ek olarak Kovid-19'a karşı aşılamada yoğun mesai harcayan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanları, sistemlerinde kayıtlı vatandaşların aşılanma oranı ile birimlerinde yapılan aşılama miktarına göre değerlendirilecek.
Aile hekimliğine kayıtlı vatandaşların ülke ve il ortalamasına göre aşılanma oranlarının yanı sıra yaş gruplarına göre aşılanma başarısı, aile hekimliği çalışanları için performans kriteri olacak.
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Uygulamayla aile hekimliği birimlerinin sistemlerinde aşısız birey kalmamasının sağlanması hedefleniyor.
Aile hekimlerinin yüzde 100'e varan çocukluk çağı aşılama başarıları, bu hedefe ulaşmada önemli bir güvence olarak kabul ediliyor.