Kovid-19 aşısı ne zaman Türkiye'ye gelecek? SinoVac Kovid-19 aşısınıngelişi için geri sayım başladı

Öncelik sıralamasına göre 4 aşamada yapılacak aşılama, birinci basamak sağlık hizmetleri dahil olmak üzere aile sağlığı merkezleri, toplum sağlığı merkezleri, eczaneler, sağlık kuruluşları ve hastaneler olmak üzere geniş bir yelpazede uygulanacak.



Aşı 14-21 gün arayla iki doz halinde ücretsiz yapılacak.



Şimdilik zorunlu tutulmayacak aşı için vatandaşlar ikna edilerek kitlesel aşılama yoluna gidilecek.



18 yaş altı ve gebeler ile 4-6 ay içinde Kovid-19 geçirmiş kişiler için aşılama bu aşamada düşünülmüyor. 18 yaş altı için, aşının Faz-3 uygulamalarının sonuçları beklenecek.



Aşı yaptıranlar, sisteme aşıyı yapan sağlık kuruluşu tarafından kaydedilecek. Böylece, test sonuçları ve temaslılarda olduğu gibi aşılı vatandaşlar da merkezi veri tabanından, HES kodu ve e-Nabız aracılığıyla takip edilecek.



Aşılamanın öncelikli gruplar dışında kimlere yapılacağı Bilim Kurulunun çalışması ile şekillendirilecek.



