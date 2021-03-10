Kovid-19 aşılarının yan etkisi var mı? Koronavirüs aşısının yan etkileri nelerdir? İşte detaylar

Kadınların, daha yüksek risk altında olmasına rağmen yan etkilerin çok görülmesi konusunda endişelenmemesi gerektiğinin altını çizen Gee, bu durumun, kadınların çok daha sağlam bağışıklık tepkileri verdiğini gösterdiğini ve süreç sonunda muhtemelen daha iyi korunacaklarını dile getirdi.



Daha önce de 2013'te yapılan bir araştırmada bilim insanları, kadınların, 2009'daki domuz gribi salgını aşısına da karşı erkeklere nazaran daha çok tepki ve yan etki gösterdiklerini ortaya koymuştu.



1990-2016 yıllarındaki aşıları kapsayan başka bir çalışmada da bu yıllarda geliştirilen aşılara karşı gözlemlenen alerjik reaksiyonların yüzde 80'inin kadınlarda görüldüğü fark edilmişti.